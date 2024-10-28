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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев – о реакции Хилла на его бой с Ракичем: «Ему все бои скучные. А сам ничего не показывает в ринге»

«Джамалу Хиллу все бои скучные. Любой поединок в нашем дивизионе возьмите – ему скучно. А сам ничего такого не показывает, выходя в ринг», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев.

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