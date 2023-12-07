Характер дается нам с рождения или формируется в течение жизни? Отвечает психолог

Гены предков, влияние звезд, свойства имени — кого и что мы только не виним в особенностях нашего поведения! А как на самом деле формируется характер человека? Екатерина Овчинникова Психолог, травматерапевт, телесно-ориентированный терапевт -->Личный сайт «Распространено мнение, что характер — это генетическая лотерея или даже данное свыше под влиянием звезд.