В Минпромторге разрабатывают стратегию развития легкой промышленности на пять лет вперед

Инициативы ведомства охватят швейные предприятия, поставщиков сырья, спецодежды и обуви Министерство промышленности и торговли России под руководством Антона Алиханова актуализирует стратегию развития легкой промышленности.
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