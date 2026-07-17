Минобороны внедрит ИИ в систему контроля Гособоронзаказа

Первый замминистра обороны России Леонид Горнин сообщил о внедрении искусственного интеллекта в Единую информационную систему Гособоронзаказа для улучшения контроля, однако выездные проверки останутся необходимыми для оценки фактического состояния дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии