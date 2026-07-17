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Царьград

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Минобороны внедрит ИИ в систему контроля Гособоронзаказа

Минобороны внедрит ИИ в систему контроля Гособоронзаказа

Первый замминистра обороны России Леонид Горнин сообщил о внедрении искусственного интеллекта в Единую информационную систему Гособоронзаказа для улучшения контроля, однако выездные проверки останутся необходимыми для оценки фактического состояния дел.

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