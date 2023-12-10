Карьера актера Тимура Еремеева пошла в гору после скандала с семьей народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным.
Опорочил честь Спартака Мишулина и стал ведущим: чем «прославился» Тимур Еремеев
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Опорочила честь семьи, как раз, истеричная дочка. Актрисулька никакая. Она и вопила на всю страну. Еремеев достойно себя ведет, в семью ее не лезет. А вот о ней мнение коллег плохое. Зачем врать? И почему парень должен молчать?
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9 час.
patentlil
Неверное суждение!
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9 час.
p
patentlil
Таким как этот, с позволения сказать, "сынок", нет места в приличном обществе. К сожалению, в современном мире сдвинуты приоритеты, "Балом правит чистоган". Поэтому на лицо все беды.
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9 час.
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