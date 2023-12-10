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Пятый канал

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Опорочил честь Спартака Мишулина и стал ведущим: чем «прославился» Тимур Еремеев

Опорочил честь Спартака Мишулина и стал ведущим: чем «прославился» Тимур Еремеев

Карьера актера Тимура Еремеева пошла в гору после скандала с семьей народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Опорочила честь семьи, как раз, истеричная дочка. Актрисулька никакая. Она и вопила на всю страну. Еремеев достойно себя ведет, в семью ее не лезет. А вот о ней мнение коллег плохое. Зачем врать? И почему парень должен молчать?
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9 час.
patentlil
Неверное суждение!
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9 час.
p
patentlil
Таким как этот, с позволения сказать, &quot;сынок&quot;, нет места в приличном обществе. К сожалению, в современном мире сдвинуты приоритеты, &quot;Балом правит чистоган&quot;. Поэтому на лицо все беды.
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9 час.

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