Опорочил честь Спартака Мишулина и стал ведущим: чем «прославился» Тимур Еремеев

ЛС

Лидия Санникова

Опорочила честь семьи, как раз, истеричная дочка. Актрисулька никакая. Она и вопила на всю страну. Еремеев достойно себя ведет, в семью ее не лезет. А вот о ней мнение коллег плохое. Зачем врать? И почему парень должен молчать?