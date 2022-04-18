Финансист Переславский объяснил бессмысленность объявления «дефолта» России

pixabay.com Объявление технического «дефолта» РФ не скажется на гражданах страны. Россия имеет резервы для оплаты долговых обязательств, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
pixabay.com Объявление технического «дефолта» РФ не скажется на гражданах страны. Россия имеет резервы для оплаты долговых обязательств, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
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