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Финансист Переславский объяснил бессмысленность объявления «дефолта» России

Финансист Переславский объяснил бессмысленность объявления «дефолта» России

pixabay.com Объявление технического «дефолта» РФ не скажется на гражданах страны. Россия имеет резервы для оплаты долговых обязательств, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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