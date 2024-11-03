Мигрант сдал на права идеально, но инспектор заподозрил подвох и попросил расстегнуть кофту и вот, что из этого вышло

Avia.pro - СМИ В Череповце на экзамене по вождению разгорелся настоящий шпионский триллер: мигрант, пытавшийся получить права, вызвал подозрения инспекторов своим необычным поведением и "идеальными ответами" на все вопросы теории.
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