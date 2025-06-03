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Царьград

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Беспилотники ВСУ атаковали Рыльск: пожар в жилом доме и ущерб культурному наследию

Беспилотники ВСУ атаковали Рыльск: пожар в жилом доме и ущерб культурному наследию

В Рыльске, Курская область, дроны ВСУ осуществили атаку, вызвав пожар в жилом доме. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил о ранее повреждённых объектах культурного наследия в Курске.

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Комментарии
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Амара Карпова
терпим же...😱позор🤮
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