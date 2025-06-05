Черешня. 1. Обладает противовоспалительными свойствами; 2. Помогает справиться с отёками и болями в суставах; 3.
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Черешня. 1. Обладает противовоспалительными свойствами; 2. Помогает справиться с отёками и болями в суставах; 3.
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