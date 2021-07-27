Полная победа над Центробанком: Набиуллина признала успех Андрея Белоусова

Время узнать правду!ПолитикаПолная победа над Центробанком: Набиуллина признала успех Андрея Белоусова Центробанк Эльвиры Набиуллиной в пятницу, 23 июля, повысил уровень ключевой ставки на 100 п. п. – с 5,5 до 6,5%.Вернуться к статье321НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинУ ---задовны одно мнение - что прикажут в МВФ. ЦБ работает только на себя, но ни в коем случае на экономику России.Александр Иноземцев"...что прикажут в МВФ". ===================== :-) Ух, ты! --- Международный валютный фонд (МВФ) вновь приказал ЦБ России обеспечить профицит бюджета страны (России) 😉Александр ЛагуткинПрофицит бюджета обеспечивает, к вашему сведению, обеспечивает совсем не ЦБ. В прошлом году у Минфина остались неиспользованными более триллиона бюджетных средств. Не хотят тратить на экономическое развитие страны. Предпочитают скупать западные т.н. "ценные бумаги" чем тратить на развитие российской экономики. А ЦБ снова поднял ставку до 6,5%. Под эти проценты он раздаст деньги коммерческим банкам. Те накинут сверху свои 10-15% годовых на кредиты для предприятий. Может подскажете насколько вырастет наша экономика благодаря таким действиям ЦБ, который до сих пор живет своими интересами, не совпадающими с целями и интересами государства и народа. И насколько ещё скакнут цены в магазинах и на заправках?Александр Иноземцев"...Профицит бюджета обеспечивает, к вашему сведению, обеспечивает совсем не ЦБ". ============================================================ :-) Да, неужели! 😄😁😂 ---------- 1 ---------- Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) --- Статья 26. После утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 75 процентов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся прибыль Банка России направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначения. (в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 287-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Изменение размера и порядка перечисления Банком России прибыли в федеральный бюджет осуществляется отдельным федеральным законом, в который не могут быть включены иные нормы, изменяющие (приостанавливающие, отменяющие, признающие утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащие самостоятельный предмет правового регулирования. (часть вторая введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ) Налоги и сборы уплачиваются Банком России и его организациями в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. ---------- 2 ---------- БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ, N 145-ФЗ Глава 18 Статья 155 БК РФ. Бюджетные полномочия Центрального банка Российской Федерации (действующая редакция) ---------- 3 ---------- Вкратце... --- "Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ. Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России. Рост процентных ставок позволит восстановить интерес населения к сбережениям, подчеркнула Набиуллина. Это в перспективе должно помочь и в борьбе с ускоренной инфляцией, поскольку природу этого ускорения Банк России видит в первую очередь в выросшем внутреннем спросе, под который не может подстроиться предложение". (подробнее: https://rg.ru/2021/07/25/chto-zhdet-vkladchikov-posle-povysheniia-kliuchevoj-stavki-cb.html )Александр ЛагуткинЭто не аргумент. Тогда приведите цифру - какова доля этих 75% от прибылей ЦБ в общей сумме поступлений в бюджет. Уверяю вас это будет мизер в пределах погрешности. Да и сами прибыли ЦБ из чего формируются!? Так что повторяю, - бюджет формирует совсем не ЦБ. И, кстати, оставшиеся 25% от дохода ЦБ не скажете куда деваются?Владимир ДомнинА какое отношение имеет бюджет к урожайности моркови?Александр Иноземцев1. "...Тогда приведите цифру - какова доля этих 75% от прибылей ЦБ в общей сумме поступлений в бюджет". В соответствии со статьей 3 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" целями его деятельности являются: - защита и обеспечение устойчивости рубля; - развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; - обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; - развитие финансового рынка Российской Федерации; - обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. --- МВФ - по Вашему утверждению 😉 -, просит\приказывает ЦБ РФ чуток, самую малость, недобросовестно выполнить свою деятельность... ---------- ВОПРОС ---------- Что будет с бюджетом России? 😉 --- 2. "...оставшиеся 25% от дохода ЦБ не скажете куда деваются?" На собственные расходы 😉Александр Иноземцев:-) Самое непосредственное: оплачивает прогноз погоды 😄😁😂Владимир ДомнинУпомянутые мною ведомства могут "заказать" прогноз хорошей погоды.Александр Иноземцев:-) Какой вопрос, такой ответ 😉Владимир ДомнинОценивать по вопросу - не моё ноу-хау.Александр ИноземцевВЕРНО! Это было до Вас... - детворе в детском саду отвечают подобным образом на их вопросы😄😁😂Владимир ДомнинХорошо, что я нашел способ доходчиво объяснить, а то сетуют, что говорю правильно, но слишком сложно для понимания.Александр ЛагуткинСудя по очередному скачку цен, т.е. обесцениванию рубля, - ЦБ добросовестно выполняет свои обязанности. Я вас правильно понял? Про собственные расходы принимается, - куда же ещё!Александр Иноземцев"...ЦБ добросовестно выполняет свои обязанности. Я вас правильно понял?". ============================================================ УГУ! ---------- Дубль №2 ---------- Вкратце... --- "Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ. Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России. Рост процентных ставок позволит восстановить интерес населения к сбережениям, подчеркнула Набиуллина. Это в перспективе должно помочь и в борьбе с ускоренной инфляцией, поскольку природу этого ускорения Банк России видит в первую очередь в выросшем внутреннем спросе, под который не может подстроиться предложение". (подробнее: https://rg.ru/2021/07/25/chto-zhdet-vkladchikov-posle-povysheniia-kliuchevoj-stavki-cb.html ) --------------------------------- "...Про собственные расходы ПРИНИМАЕТСЯ, - куда же ещё!". ЭТО Ваше "...принимается" - смешно!😄😁😂 ЗАЧЁТ! 😉Евгений НатесовАлександр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ЛагуткинВас санитары ещё не поймали!?Евгений НатесовОчередной бред очередной миндоской шлюшки. Центробанк не является филиалом МВФ.Александр ГоловиновДавно пора оправить в отставку Набиулину со всей ее командой. В стране достаточно компетентных специалистов в банковской сфере (таких как А. Геращенко, например), но «воз и ныне там»… Чего ждём: очередного финансово - экономического кризиса?Владимир ДомнинКак всегда супер: "Поэтому хочется задать вопрос: а что сделал Центробанк для того, чтобы у нас урожай был хорошим?" А что не спросить, что сделали их ведомства Краснова, Бастрыкина, Колокольцева, Бортникова, Шойгу?Александр ЛагуткинМожет вы не в курсе, но ведомства Краснова, Бастрыкина, Колокольцева, Бортникова, Шойгу к экономике и росту производства в стране имеют очень небольшое влияние.Александр ЛагуткинотношениеВладимир ДомнинДа что Вы говорите? Может, Вы не в курсе, но в России они имеют большое отношение, судя по риторике здесь.Александр ЛагуткинНикогда указанные вами ведомства не формировали бюджет и не определяли статьи расходов. Они только расходуют выделенные им деньги.Владимир ДомнинА разве вопрос был про формирование бюджета? Вопрос был про усилия по выращиванию урожая.Александр ЛагуткинНу урожай у нас точно благодаря усилиям НагибуллинойВладимир ДомнинТак это Вы своим коллегам пишите. Если не поняли, то я просто прикололся именно по этой глупости.Александр ЛагуткинА глупости разве не от ваших коллег!?Владимир ДомнинНет, мои коллеги глупость не писали.Евгений НатесовАлександр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр ЛагуткинВы опять из палаты сбежали? Куда только главврач смотрит!?Евгений НатесовАлександр Лагуткин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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