Сырникиның иң гади рецепты

Иртәнге аш ризыгы буларак билгеле булган сырникларның гади генә рецептын тәкъдим итәбез. Кирәкле ингредиентлар: майлылыгы 5-9 процентлы эремчек, 1 йомырка, 2 аш кашыгы шикәр комы, бер чеметем тоз, 3 аш кашыгы он (+2 аш кашыгы – сырникларны әвәләр өчен).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии