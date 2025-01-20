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Сырникиның иң гади рецепты

Сырникиның иң гади рецепты

Иртәнге аш ризыгы буларак билгеле булган сырникларның гади генә рецептын тәкъдим итәбез. Кирәкле ингредиентлар: майлылыгы 5-9 процентлы эремчек, 1 йомырка, 2 аш кашыгы шикәр комы, бер чеметем тоз, 3 аш кашыгы он (+2 аш кашыгы – сырникларны әвәләр өчен).

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