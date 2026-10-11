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Газета.ру

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Депутат Аксененко: для ипотеки на 8 млн руб. под 12% семье нужен доход 294 тыс

Депутат Аксененко: для ипотеки на 8 млн руб. под 12% семье нужен доход 294 тыс

Даже при снижении ипотечной ставки до 12% семье потребуется доход около 294 тыс. рублей в месяц, чтобы платеж по кредиту 8 млн рублей на 20 лет занимал не больше 30% ее заработка.

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