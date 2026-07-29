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Крымская газета

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В Керчи скончался 9-летний мальчик, раненный при атаке дронов

В Керчи скончался 9-летний мальчик, раненный при атаке дронов

Мальчик, пострадавший в результате атаки дронов на Керчь, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК 9-летний ребёнок был тяжело ранен в результате террористических действий киевского режима.

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