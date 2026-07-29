Мальчик, пострадавший в результате атаки дронов на Керчь, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК 9-летний ребёнок был тяжело ранен в результате террористических действий киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии