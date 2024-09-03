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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года. «Вайле» получил 1,2 млн евро за российского форварда

Онугха перешел в «Копенгаген» и подписал контракт на 2 года. «Вайле» получил 1,2 млн евро за российского форварда

«Вайле» получил за 28-летнего российского форварда 1,2 миллиона евро, как сообщает Иван Карпов.  В прошлом сезоне Онугха стал лучшим бомбардиром датской лиги с 15 голами в 31 матче.

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