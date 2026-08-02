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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демков о «Динамо» Минск: «Нужно усиливать 2-ю тройку, также нужен центр 1-го звена. Уверен, работа на трансферном рынке еще продолжается»

Экс-нападающий минского «Динамо» Артем Демков высказался о селекциии клуба в это межсезонье. - Какие позиции «Динамо» еще нужно усиливать? – Думаю, трансферы еще точно будут.

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