Президентом США Джо Байденом "управляют эмоции", это приводит к печальным последствиям. Так кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) отреагировал на решение США разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.
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