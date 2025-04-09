Восемь дней отдыха: как россияне отметят майские праздники 2025 года

Россияне смогут насладиться восьмью выходными в мае 2025 года. Юлия Санина из "Работа.ру" рассказала, что благодаря переносу выходных, отдых запланирован с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, в честь праздников Дня труда и Дня Победы.