Топливный кризис в России: ситуация на 5 августа 2026 года

Эксперты предполагают "начало конца". Летний топливный кризис в России, охвативший практически все регионы страны, к началу августа демонстрирует признаки стабилизации, однако полное восстановление рынка ещё далеко.
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