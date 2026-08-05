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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 5 августа 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 5 августа 2026 года

Эксперты предполагают "начало конца". Летний топливный кризис в России, охвативший практически все регионы страны, к началу августа демонстрирует признаки стабилизации, однако полное восстановление рынка ещё далеко.

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