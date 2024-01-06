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Никола Вучевич и Джарретт Аллен – в Топ-10 моментов матчей НБА 5 декабря

Никола Вучевич и Джарретт Аллен – в Топ-10 моментов матчей НБА 5 декабря

НБА представила подборку лучших моментов матчей 5 декабря. Топ-10 возглавили Никола Вучевич («Чикаго») и Джарретт Аллен («Кливленд»).

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