В поликлинике № 1, расположенной в Больничном проезде в Шатуре, продолжается капитальный ремонт. По данным РИАМО, работы выполнили на 30%.
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