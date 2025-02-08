Полковник Ходаренок: ядерные объекты Ирана уязвимы перед ударом 10 бомб в одну точку

Израиль готовил удар по иранским ядерным объектам долгие десятилетия. Теперь, когда еврейское государство обменивается с исламской республикой ударами, а в США к власти пришла самая произраильская администрация в истории, для него, вероятно, настало время.
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