Россияне на Кубе вскоре смогут расплачиваться рублями по карте “Мир”

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU – Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия-Куба Борис Титов сообщил, что на Кубе в ближайшее время появится возможность расплачиваться рублями по карте “Мир”.