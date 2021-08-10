Что такое дефицит, и был ли дефицит в СССР, вспоминаем вместе

Позитив для оптимистовЧто такое дефицит, и был ли дефицит в СССР, вспоминаем вместе Все мы знаем такое слово как дефицит, но большая часть населения нашей страны помнит еще, что являлось дефицитом в СССР.Вернуться к статье538НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваИз многих статей на эту тему считаю эту наиболее точной и достоверной. Список можно и добавить. Часто товары не покупали, а "доставали" у перекупщиков или из под прилавка. Но главное , не было выбора и разнообразия. Брали то, что есть. И были все как инкубаторские, в одинаковой одежде и обуви , в одинаковых квартирах , с одинаковой мебелью, коврами и посудой и т.д.Взгляд с другого ракурса7 чудес социализма У всех было место работы Несмотря на то, что у всех было место работы, никто не работал Несмотря на то, что никто не работал, норма выполнялась на 100% Несмотря на то, что норма выполнялась на 100%, в магазинах ничего не было Несмотря на то, что в магазинах ничего не было, у всех все было Несмотря на то, что у всех все было, все воровали Несмотря на то, что все воровали, всего хваталоSamariumДефицитом было ВСЕ... и это не в конце 80-х, а на протяжении всего времени существования СССР. Сам, будучи учеником 10-го класса вынужденно носил фетровые ботинки, называемые в народе " прощай молодость"... не от хорошей же жизни. Болоньевый плащ был один на всю нашу мальчишескую компанию....Простейшие батарейки для приемника невозможно было купить, а надо было попасть, когда их " выбросят" в магазине...И подобное было во всем.ИИринаЕсли судить как нормальные ,адекватные люди ,а не как тупая ,никчемная ,паразитическая антисоветская биомасса на территории СССР ,угробившая ВСЕ отрасли ,то СССР производил намного больше ,в разы больше нужного стране и народу ,чем производилось в Российской Империи ,в деградировавших Государствах на территории захваченного врагами коммунистов СССР ,и чем в процентах 90 капстран мира . И если в СССР импорт составлял около 20 % от доходов бюджета ,то у дефективных врагов коммунистов ,захвативших РСФСР ,импорт ,которыё они скупают на деньги от вывезенных природных ресурсов ,составляет около 80% относительно доходов бюджета РФ .alexanderТогда почему весьма скоро после отстранения от власти коммунистов хронический дефицит в стране исчез?NatalyВ последнее время жить в России стало невыносимо, но именно наш характер позволяет нам выжить. Мы знаем, что полагаться на государство нельзя. Знаем, что верить банкам – не стоит. Нас объединяет наша нищета, и мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. Мы собираем всем миром деньги на лечение малышам от онкологии, бежим сдавать кровь пострадавшим от аварии, отдаём даром вещи матерям-одиночкам и в этом сила русского человека. Мы смеёмся, когда иностранцы в шоке от нашей жизни, от нашего быта, ведь это нас бодрит и где-то даже веселит. Многие с ностальгией вспоминают СССР, когда каждый школьник уже к выпускному знал, кем хочет быть. В школах были занятия по профориентации, были нормальные уроки труда и детям было проще выбрать себе специальность. Сейчас большинство выпускников поступают в тот вуз, в который пролезут. На рынке труда сейчас наблюдается недостаток технарей, при избытке гуманитариев. Полно молодёжи с дипломами психологов, юристов, экономистов, но их подготовка настолько слаба, что им в срочном порядке приходится переориентироваться и искать работу не по профилю. Скверы и парки потихоньку «отжимаются» для строительства церквей, или новых ТЦ, закон о тендерах предписывает выбирать не лучшее предложение, а самое дешёвое. По мере выполнения заказов на тот же ремонт дорог, часть денег разворовывается, а гастарбайтерам достаются жалкие крохи на выполнение работы. В результате руководство отчитывается о выполненном ремонте, но при этом, ямы на дороге появляются уже через несколько дней. Огромное количество чиновников в России привело к тому, что сменить власть практически невозможно. Из года в год эти чиновники переизбирают сами себя, тормозя всякое развитие страны. Государство фактически монополизировало экономику, поставив страну в зависимость от продажи газа и нефти за рубеж. Вместе с тем, даже государство не верит в перспективность развития экономики в РФ, и предпочитает инвестировать в зарубежные проекты. Оптимизация привела к закрытию многих НИИ, что закрыло разработку новых технологий в сфере медицины и разработку новых лекарств. Теперь всё это закупается за границей, за валюту. Это автоматически приводит к высоким ценам на лекарства и недоступность некоторых из них. Система распределения денег на лечебные учреждения абсолютно не прозрачная, что приводит к огромному числу коррупционных схем в больницах. В ситуации, когда экономика не развивается, банкам невыгодно кредитовать предприятия и бизнес. В условиях санкционного давления, развитие бизнеса невозможно, и банки выезжают на потребительских кредитах. Даже учитывая то, что почти 60% заёмщиков не могут вернуть кредиты, процентная ставка выстроена таким образом, что добросовестный плательщик закрывает долги ориентировочно 2-3 должников. Налоговая нагрузка на бизнес привела к тому, что предпринимателям выгодней платить зарплату «в конвертах» и вести двойную бухгалтерию. В свою очередь, это приводит к тому, что трудящиеся полностью зависят от своего работодателя, и могут остаться без пенсии. Новый налог на самозанятых потерпел фиаско, что неудивительно. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в совфеде заявил, что число бедных не сократится с 12,9% до 10,5% от населения, как ожидалось. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин перевел смысл сказанного Кудриным заявления на понятный язык. По его мнению, сократить численность бедных на полтора миллиона человека, как ранее заявляли власти, можно только радикальным методом. "В рамках политики, сформированной и реализуемой по сей день Кудриным, сократить число бедных на полтора миллиона человек можно одним-единственным способом – расстрелом. Ведь если убить, то бедность сократится"В ситуации, когда рентабельность бизнеса в два раза ниже процентной ставки, когда государство категорически отказывает в какой-то соц. поддержке, триллионы лежат в бюджете, а народ собирает детям на лечение деньги смс-ками – иные мысли о менее радикальном варианте для снижения числа бедных не возникают.Взгляд с другого ракурсаА в своей адекватноси Вы уверены на 100%? Чё-то я сомневаюсь. По-моему дура дурой.СергейНу не ели мы майонез от пуза, на него был дефицит. Зато мы ели дешевую и вкусную сметану. Которой сейчас нет. А ту сметану что сейчас продают, изготовленную по гейропейским технологиям - говно из говна.Natalyгде это нет вкусной сметаны? даже в СПб огромном мегаполисе( каменно асфальтовом мешке городских джунглей) в любой момент купишь молочку на свой вкус от фермера чуть ли не с доставкой прямо из под коровы, только позвони хозяину магазинчика, расположенного у станции метро для удобства покупателей шаговой доступности. не шарься по сетевикам эконом класса , а заплати чуть чуть дороже и получишь " чёрта в ступе"только пожелай этого))))Элина МорозоваДа неужели? Неужто в Петербурге сметана есть?))) А я думала, что некто всю натуральную сметану слопал...Natalyполным полно а у метро проспект Ветеранов и рыночки стихийные с бабулями огородницами( домашние огурчики помидорчики капустка грибочки хочешь свежие, соленые маринованные сушеные. Овощи любые от морковки/свеклы до щавеля и шпината) а уж магазинчиков по типу " продукты от фермера" полным полно и даже с колес торговля идет бойкая фургонами везут и из Псковской и из Новгородской и даже Белорусы вовсю торгуют с колес картошкой да вкусненными яблоками...ну, и наша ЛЕН область не подкачала, а уж какую домашнюю рыбку копченую с Ладоги везут, финны уже рыдают от зависти, хотя раньше они Питер снабжали форелью да икрой, которых в своих озерах выращивали на рыбных фермах))))))Элина МорозоваТы смотри, какое в ленобласти сельское хозяйство развитое. И фермеры наверное зажиточные. Ну а кто же продукты то покупает? В Питере ведь 75% пенсионеров- блокадников. Им пенсии на фермерские продукты хватает?Александр СтародубцевИ Вы будете уверены, что это молочка от фермера???? А может продукция из эконом тары в элитную???Взгляд с другого ракурсаНе напомните, каковы размеры пенсии блокадников в цифровом значении? Просто для сравнения - без задней мысли.Nataly))) хи-хи-ха-ха у Питерских пенсионеров детки то первым эшелоном/в первых рядах рванули в Московию из КРемля всей Русью править да по Европам Америкам поскакали- там "порядочек по понятиям наводить ))))вот из -за загнивающего/умирающего Запада и подкармливают своих предков престарелых икрой да ананасами )))))NatalyВ официальном порядке блокадниками расценивают людей, награжденных почетными знаками — «Жителю блокадного Ленинграда». Тем, кто не имеет подобного знака, но относится к ветеранам войны или награжден медалью «За оборону Ленинграда», назначаются пенсии на общих основаниях как ветеранам боевых действий. Знаками блокадника награждают ветеранов, проживавших в городе Ленинграде в период его гитлеровской оккупации от 4-х месяцев. Это, в первую очередь: дети разных возрастных групп; школьники; студенты; остальные горожане, не имевшие орденов/медалей за оборону города. Согласно законодательным положениям, знак «Жителю блокадного Ленинграда», вручают гражданам, проживавшим от 4-х месяцев в административно-территориальных пределах г. Ленинграда в период с 08.09.1941 г. по 27.01.1944 г, а именно: детям до 7-летнего возраста; учащимся общеобразовательных школ, заведений ФЗО (фабрично-заводского обучения), ремесленных училищ; студентам ВУЗов, обучавшимся в техникумах; иным гражданам, проживавшим в городской черте в течение блокады, при условии, что они не награждались медалью «За оборону Ленинграда». Пенсионная система отечественного права предполагает возможности получения блокадниками одновременно 2-х пособий: Страховой возрастной. Инвалидной, если блокадники нетрудоспособны по состоянию здоровью. Блокадники обладают правомочиями на дополнительные платежи от государства, приблизительно равные объему страховых выплат. Жители блокадного Ленинграда получают инвалидные пособия нижеследующих объемов в процентах от базового компонента пенсии (5180,24 руб.): инвалиды 1 группы — 200% — 10360,52 руб.; инвалиды 2 группы — 150% — 7770,36 руб.; инвалиды 3 группы — 100% — 5180,24 руб.Natalyнет нет именно от фермера можно приходить в такие магазинчики и со своей тарой баночкой пакетиком коробочкой и тебе в неё все положат , дав попробовать перед тем как заполнить твою ёмкость продуктом свежайшим))))СергейЭто только бабы шарятся по сетевым эконом классам, ищут где скидки на просроченные продукты, где акции. Я когда покупаю продукты, смотрю на продукты, а не на цену.СергейБабушки блокадницы у фермера доярками работают.Элина МорозоваЭто Натали знает. Она из Питера.Виктор Белогорцева ты сама хоть веришь в свой бред?Анна ЭржибоваДа?а что же сотрудница которая живёт на Ленинском не закупается там на ветеранов а в центре закупается)Анна ЭржибоваВообще то блокадников не осталось может с десяток,да и дай Бог всем такую пенсию какую они имеютЭлина МорозоваКонечно. Им минимум за 80. Я не в Питере живу, так, что только читаю, у кого какие сведения о блокадниках. Когда то давно знала одну бабульку-блокадницу. Они с мамой дружили, ездили друг к другу в гости, она к нам в Москву, мы к ней в Питер. Ее уже давно нет.Анна ЭржибоваМуж с ними общался часто как волонтёр поэтому в курсе немногоВзгляд с другого ракурсаЭто плохо или хорошо? Если хорошо, то хорошо, что они, имея пенсию, ещё и могут подработать для купить конфеток для внуков-правнуков. Если плохо, то плохо, что им не хватает пенсии для достойной жизни и приходится искать работу для поддержки штанов. Блокадницы!! Им памятники при жизни надо ставить! Знаю одного "фермера". Не лично. Нет, он не фермер. Он, типа, председатель совхози им. Членина. Миллиардер-какмунист Грудя Павлов. Эта мразь приняла для себя все прелести капитализма, но утверждает, что сосилисические идеи вполне можно сейчас претворить в жЫзнь. Это как? Интересуюсь заработками его крепостных колхозников-совхозников. Они по пол-лимона имеют в месяц или обходятся стандартными 15-20 тыр?СанСаныч ДемченкоВзгляд с другого ракурсаСанСаныч, благодарю.ГусЕнаПри цене клубники в 700 р зп у них по 45 000Александр СтародубцевБыл у меня как то прецендент. К нам в Королев на ярмарку выходного дня приехала фирма из Иваново, со своей натуральной молочной продукцией от фермера. (Я занимаюсь пуско-наладкой оборудования на молокозаводах, география от Южно-Сахалинска до Гнежно). И мне было смотреть интересно как девушка расхваливает свой "фермерский" товар так же отпуская в тару покупателей. Я был на этой фирме за полгода до ярмарки, так вот там даже не было приемки молока, зато товар был весь "фермерский, натуральный"ААлексейА что было в Профиците?Элина МорозоваПродукция тяжелого машиностроения.ААлексейТочно, а ещё танки, танки, танки и ракеты.Взгляд с другого ракурсаДовелось мне жить в закрытом бериевском городке, где производили (и сейчас производят) "ядрёную бонбу". Из плюсов: в совке было здорово! Снабжение лучше ГУМовского. Были бы деньги. Из минусов: не обнаружил.Элина МорозоваВ Совке тоже жили по разному. Была номенклатура, были закрытые города., были предприятия "ящики" и т.д. А были и простые люди, которые за всю свою жизнь не только не смогли бы на кооперативную квартиру заработать, а даже на машину. просто это никогда не демонстрировалось, а наоборот старались завуалировать и сгладить...Взгляд с другого ракурсаЭльвирочка, милая моя девочка, я как раз вызодец из закрытых бериевских городков. Там я уже не живу (живу, типа, рядом). Почему простые люди были вынуждены лезть в кооператив, когда им совейская власть должна дать всё на халяву?Элина МорозоваОбещать не значит жениться.)))) Многое зависело от места работы. И квартиры были разные. Были муниципальные, были ведомственные. На моей памяти моим родителям дважды давали новые квартиры. В первый раз расселяли коммуналку в центре, в историческом доме. Второй раз в качестве улучшения жилищных условий уже от работы. А я Элина)))))Взгляд с другого ракурсаПрости, Элиночка, за ошибку - я тупо пьян (пью 60% воду), а она на мне так сказалась, что допускаю ошибки.Элина МорозоваА мне уже привычно. Как меня тут не называли. Еще один вариант мне в копилочку))))Взгляд с другого ракурсаПусть так. Мы же не в постели. Там Вам было бы обидно, если бы назвали другим именем. Если на аве действительно Вы - четыреста плюсов!!!!!!!!!!!!!!!! З.Ы. На моей аве действительно я. (((Элина МорозоваЯ так и поняла. Это точно вы ,только с другого ракурса))) А на аве я, только помоложе))))ЕКЕвгений КазанцевДефицита не было, было туповатое руководство, но этим Россия всегда славилась. Дефицит создавался искусственно. У меня мать работала зам.директора базы, и рассказывала о творимом вредительстве. В последствии ей пришлось уйти, не вписалась в подлость руководства.Владимир EвтушенкоСамый умный комментарий в этом потоке лжи и злопыхательства.СергейДа, был дефицит, когда я учился в 5-А классе, у меня не было мопеда, а я ведь так мечтал.IgorСлышали что-нибудь о "Хитачи" и кассетах "Basf"? В смысле в свободной продаже.Анна ЭржибоваНу и что?можно подумать сейчас все могут себе позволить всё,100% все и всё, мне лично накхм не нужны были эти гейропские жвачки джинсы и т.д. Скороходовские туфли сапоги босоножки не хуже были забугорских,за то можно было спокойно в ателье сапоги заказать сейчас это не доступно гораздо дешевле китайских одноразовых купитьСанСаныч ДемченкоАнна Эржибоваспасибо :)Гаражный кооператив ЛАДАДефицит в СССР был, НО! ОН СОЗДАВАЛСЯ ПРЕДНАМЕРЕННО И ИСКУССТВЕННО ПО УКАЗКАМ ГЕНЕРАЛИТЕТА, СПЕЦСЛУЖБ И ЦК КПСС.Взгляд с другого ракурсаКакой ты умный!! Маладец!!!ГусЕнаОхренеть. Коммуняки спецом создавали дефицит???Взгляд с другого ракурсаДаже Евтей сюда залез отметитьтся! Который Евтушенко. Красножопый мудила и болван на всю голову, если говорить тактично.ГусЕнаКоторый ЕбатушОнкО? У него синдром Туретта.Комментировать
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