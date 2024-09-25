Глава ЗСР Злочевский: из-за засушливого лета урожай пострадает, но не все пропало

Это лето во многих регионах выдалось засушливым, что может сказаться на озимых культурах. Однако ставить крест еще рано, так как многое в этом вопросе будет зависеть от количества снега предстоящей зимой, рассказал глава Зернового союза России (ЗСР) Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.