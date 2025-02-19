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ВС России захватили подвал, где ВСУ насильно держали жителей Курской области

ВС России захватили подвал, где ВСУ насильно держали жителей Курской области

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных Сил России захватили подвал в приграничном районе Курской области, где ВСУ насильно удерживали силой мирных жителей и прикрывались ими в ходе наступления русских войск.

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