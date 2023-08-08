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Багдат Жубаныш мог выступить в ONE

Казахстанскому бойцу Багдату Жубанышу поступили предложение от ONE CHAMPIONSHIP. Но пришлось отказаться из-за того, что времени на подготовку было мало.

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