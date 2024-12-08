👨👩👧👦 Крымская семья получила орден «Родительская слава» от Президента России За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Владимир Путин наградил Валентину и Евгения Черных.
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👨👩👧👦 Крымская семья получила орден «Родительская слава» от Президента России За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Владимир Путин наградил Валентину и Евгения Черных.