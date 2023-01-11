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Бучневич набрал 1+1 в игре с «Калгари» и стал 3-й звездой. У него 9 очков в последних 6 матчах

Бучневич набрал 1+1 в игре с «Калгари» и стал 3-й звездой. У него 9 очков в последних 6 матчах

Павел Бучневич набрал 1+1 в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой. Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:3 ОТ).

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