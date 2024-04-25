Стартовал прием заявок на IV Всероссийский форум классных руководителей

С 22 апреля начался прием заявок на участие, который продлится до 10 июня. В этом году на Форум классных руководителей планируется принять тысячу классных руководителей и кураторов групп колледжей со всей страны.
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