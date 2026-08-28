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Новый парк появится в Барнауле: на благоустройство направят 200 млн рублей

Новый парк появится в Барнауле: на благоустройство направят 200 млн рублей

Новый парк создают по просьбам жителей 27 августа Виктор Томенко посетил зеленую территорию в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова.

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