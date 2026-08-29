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ВС РФ ударили по складам ВСУ с комплектующими для ракет «Фламинго»

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по складам в Киевской области, где хранились комплектующие для крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по другим объектам военной логистики Украины.

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