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В Ставропольском крае в преддверии Международного дня охраны окружающей среды полицейские и общественники провели конкурс детского рисунка

В Ставропольском крае в преддверии Международного дня охраны окружающей среды полицейские и общественники провели конкурс детского рисунка

Накануне Международного дня охраны окружающей среды сотрудники полиции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с Общественным советов при краевом главке провели конкурс рисунка «Экология глазами детей» среди учащихся детской художественной школы города Ставрополя.

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