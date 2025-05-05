Бо Никал: «Благодарен за взлеты и падения. Я вернусь»

«Благодарен за взлеты и падения. Я вернусь», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал. Напомним, Ренье де Риддер победил Бо Никала техническим нокаутом во втором раунде на UFC on ESPN 67.
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