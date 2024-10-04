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Сырский отдал первые приказы после потери ВСУ Угледара

Сырский отдал первые приказы после потери ВСУ Угледара

Командующий дал распоряжения относительно обороны на восточном участке фронта в ДНР.Командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ по усилению обороны на восточном участке фронта в Донецкой Народной Республике.

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