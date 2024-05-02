Фьючерсы на нефть Brent пали ниже 85 долларов за баррель

В результате торговых операций фьючерс на североморскую смесь упал на 1,11% до 84,98 доллара за баррель, а цену на нефть марки WTI с поставкой в июне на лондонской бирже ICE снизили на 0,74%, до 80,51 доллара за баррель.
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