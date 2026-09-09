Германия в срочном порядке передаст Украине дополнительные ракеты-перехватчики PAC-2 для комплексов Patriot из запасов Бундесвера.
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Фрау Меркель экс-канцлер прямым текстом говорит, что любые переговоры Запад использовал и будет использовать не для налаживания сотрудничества с Российской Федерацией, а для её торможения – в том числе в разрешении украинского кризиса.