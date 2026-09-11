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Уровень бедности в России снизился до 7%

Уровень бедности в России снизился до 7%

Доля россиян с доходами ниже границы бедности во втором квартале 2026 года снизилась до 7% против 7,7% в первом квартале и 7,4% годом ранее, сообщил Росстат.

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