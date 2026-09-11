Уровень бедности в России снизился до 7%

Доля россиян с доходами ниже границы бедности во втором квартале 2026 года снизилась до 7% против 7,7% в первом квартале и 7,4% годом ранее, сообщил Росстат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АХ Пенсионерам грозя...
- ЗЖ Хазин назвал глав...
- Центробанк вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым