Смертельное ДТП произошло в Нижнегорском районе Примерно в 06:53 водитель автомобиля «Шкода Октавиа», двигаясь со стороны села Ломоносово в сторону села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего машину вынесло с дороги с последующим … .