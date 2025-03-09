Смертельное ДТП произошло в Нижнегорском районе Примерно в 06:53 водитель автомобиля «Шкода Октавиа», двигаясь со стороны села Ломоносово в сторону села Желябовка, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего машину вынесло с дороги с последующим … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии