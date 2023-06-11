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В Синде двое полицейских погибли от рук неизвестных нападавших

В Синде двое полицейских погибли от рук неизвестных нападавших

Двое патрульных полицейских были расстреляны неизвестными нападавшими в районе Сохраб Гоф столицы южной пакистанской провинции Синд, Карачи, 11 июня сообщило государственное новостное агентство The News со ссылкой на источники в полиции.

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