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Новости Омска

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❓Вы работаете в сфере HR и кадров

❓Вы работаете в сфере HR и кадров? ❓Ломаете голову над тем, где взять людей? ❓Как в условиях дефицита настроить производственную цепочку максимально эффективно? ❓Как сократить потери при производстве? ❓Взаимосвязь бережливого производства и повышения производительности труда? ВАС БЕСПОКОЯТ ЭТИ ВОПРОСЫ? ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ОТВЕТЫ И ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ? ✅В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАМ К НАМ!💯 - на фасилитационную сессию от Ассоциации экспертов управления человеческими ресурсами г.

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