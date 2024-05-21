❓Вы работаете в сфере HR и кадров? ❓Ломаете голову над тем, где взять людей? ❓Как в условиях дефицита настроить производственную цепочку максимально эффективно? ❓Как сократить потери при производстве? ❓Взаимосвязь бережливого производства и повышения производительности труда? ВАС БЕСПОКОЯТ ЭТИ ВОПРОСЫ? ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ОТВЕТЫ И ХОТИТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ? ✅В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАМ К НАМ!💯 - на фасилитационную сессию от Ассоциации экспертов управления человеческими ресурсами г.