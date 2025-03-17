Следователи Петербурга проводят проверку по факту угроз убийством жены участника спецоперации

Доклад по этому ЧП ждет Александр Бастрыкин Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту оскорблений и угроз убийством со стороны мужчины в адрес жены участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе СК РФ.
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