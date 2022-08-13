Необычная история

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"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города

"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города

Когда в контексте истории Малороссии речь заходит об императрице всероссийской Екатерине II , то в информационном пространстве Украины её чаще всего ассоциируют с введением в регионе крепостного права и окончательной ликвидацией Запорожской сечи.

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