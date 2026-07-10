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Царьград

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«Увидел — сбил»: почему одно ошибочное решение пилота НАТО может привести к ядерному конфликту

«Увидел — сбил»: почему одно ошибочное решение пилота НАТО может привести к ядерному конфликту

Право на огонь без приказа: один неверный маневр пилота НАТО грозит прямым столкновением с Россией.Принятое на саммите в Анкаре решение о смене формата авиапатруля в Прибалтике стало очередным звеном в цепи мер альянса, направленных на усиление военного давления на Россию в регионе.

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