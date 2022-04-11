Медведев заявил, что Европе придется забыть о своих «зеленых идеалах»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после санкций в отношении российских энергоресурсов для США наступило самое время поставлять Европе свои «грязные» нефть и газ, а европейцам придется отказаться от своих «зеленых идеалов».