Экономист рассказала о тревожных сигналах для вкладчиков

В феврале Банк России лишил лицензии сразу два банка — это произошло после перерыва в полтора года. Как вкладчикам выбрать кредитную организацию или вовремя вывести деньги, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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