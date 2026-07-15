Где Маугли брал трусы? И другие мемы среды

Свежие интернет-мемы на утро 15 июля поднимают вечные вопросы. Например, откуда у Маугли взялись трусы в джунглях? Или как точно описать состояние после бурной ночи с помощью детской игрушки? В этой подборке — лучшее из сети за последние сутки.