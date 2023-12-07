Нефтесервисная компания из ХМАО отсудила у бурильщика плату за обучение

Нефтесервисная компания «Ойл-Сервис» из ХМАО отсудила у бурильщика плату за обучение. В документах Сургутского городского суда указано, что компания потребовала вернуть деньги после увольнения сотрудника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии