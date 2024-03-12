15-17 марта жители Ивановской области смогут выбрать объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды»Для этого в пятницу, субботу или воскресенье нужно прийти на пункты голосования и выбрать набережную, парк, сквер, площадь или другую территорию, которое нужно создать или обновить.