Latvian PM Andris Kulbergs' pro-European ruling party easily wins election

Latvian Prime Minister Andris Kulbergs' ruling United List party easily won the country's parliamentary election, according to preliminary results.
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