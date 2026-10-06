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ИА Регнум

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«Не играйте с голодным львом». США пригрозили обескровить экономику ЕС

«Не играйте с голодным львом». США пригрозили обескровить экономику ЕС

Европейский союз столкнулся с самым острым топливным кризисом за последние десятилетия. / Источник: (с) ИА РегнумЦены на дизель достигли исторических максимумов, а США пригрозили ограничить чувствительные для Европы поставки, если ЕС не начет тратить стратегические резервы.

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