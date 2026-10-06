«Не играйте с голодным львом». США пригрозили обескровить экономику ЕС

Европейский союз столкнулся с самым острым топливным кризисом за последние десятилетия. / Источник: (с) ИА РегнумЦены на дизель достигли исторических максимумов, а США пригрозили ограничить чувствительные для Европы поставки, если ЕС не начет тратить стратегические резервы.